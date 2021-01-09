В Перми разработали устройство для увеличения обзора водителям

Пермь, 9 января. В столице Прикамья разработан прототип устройства для увеличения обзора водителя благодаря прозрачности передних стоек кузова автомобиля.

По словам автора проекта, студента Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрея Кобзарева, устройство должно избавить автовладельцев от «слепых зон», таким образом снизится количество ДТП на перекрестках. Уже сегодня речь идет о снижении аварий на 40%.

Кобзарев говорит, что передние стойки закрывают от 14% до 33 % поля зрения водителя, в зависимости от его роста. И для того, чтобы обеспечить лучшую видимость, разработчики предложили использовать специальную систему.

«Это видеокамеры, которые будут крепиться на магнитах к металлической поверхности стоек автомобиля, и компактные мультимедийные проекторы внутри салона, которые соединены с камерами, получают с них информацию и отправляют ее на стойки авто. Изображение выводится с помощью специального программного обеспечения, что позволяет сделать «эффект прозрачности». Устройство также можно вмонтировать в саму стойку, — рассказал ФАН Кобзарев. — Систему можно заряжать от аккумулятора. Она не проецирует блики, поэтому ее можно будет использовать и ночью».

Стоить такая система будет порядка 30 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Пермском Политехе разрабатывают установку, которая обеспечит лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой во время гололеда. Она также должна помочь снизить количество ДТП и заторов.