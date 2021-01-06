Пермский банк информации о Великой Отечественной войне признан лучшим в России

Общественный совет при Росархиве назвал лучшим интернет-проектом в 2020 году в номинации «Мультимедиа на основе архивных документов» Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне. А в номинации «Сайт архива» - портал Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ).

«В задачи банка информации входит обеспечение доступа жителей к сведениям о Великой Отечественной войне. Это и предоставление данных организациям, занимающимся историческими исследованиями, и размещение проверенной, достоверной информации и документов», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

Ресурс состоит из семи баз данных, которые содержат персональные сведения о почти 300 тысячах человек. Также банк информации использует материалы пяти информационных порталов. В планах создание баз данных героев-фронтовиков и героев трудового фронта Великой Отечественной войны, рожденных в Прикамье; пермяков-участников Парада Победы в 1945 году; участников партизанских движений; жителей Молотовской области (ныне – Пермского края), которые сражались в боях и трудились в тылу во время войны.

По последним данным в среднем сайт ПермГАСПИ посещают от 300 до 500 уникальных пользователей в день. К 9 мая показатель начинает увеличиваться, а в День Победы на сайт архива заходят десятки тысяч человек. В прошлом году их было более 30 тысяч.