В Прикамье девушка выжила после того, как ее порезали и выкинули с пятого этажа

Пермь, 6 января. Житель Добрянки Пермского края получил семь лет колонии строгого режима за покушение на убийство.

Трагедия произошла еще в мае этого года. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, и как выяснило следствие, из чувства ревности сначала несколько раз ударил сожительницу, затем не менее трех раз «пырнул» ее ножом, а потом и вовсе схватил за ноги и перекинул через балконное ограждение. Женщина чудом выжила, но осталась инвалидом второй группы.

В итоге мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей в счет возмещения причиненного материального вреда взыскан один миллион рублей.