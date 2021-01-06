Жителям Прикамья, пострадавшим в техногенной аварии, выплатят почти 70 млн рублей

Пермь, 6 января. Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о предоставлении социальных выплат для переселения 77 жителей Березников. Средства в размере 68,5 млн рублей направят в муниципалитет из регионального бюджета.

«Для того, чтобы жители получили качественное жилье и всю необходимую инфраструктуру, нужна слаженная и четкая работа профильных ведомств на всех уровнях власти», — сказал ранее Махонин.

Переселение из непригодных для проживания после техногенной аварии домов ведется в Березниках с 2014 года. На данный момент более 5,5 тысяч семей — а это 13 714 жителей — получили выплаты на сумму более 9,8 млрд рублей. На очереди еще 949 человек.

Для переселения в Березниках специально строится микрорайон Любимов.

«На территории ЖК уже работают два детских сада, строительство еще одного завершается. В микрорайоне открыты отделение «Пермэнергосбыта», пожарное депо, введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и общеобразовательной школы с бассейном», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

28 июля 2007 года на территории рудника в Березниках произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в РФ. В районе фабрики технической соли произошел провал земли. Размеры воронки составляли 50 на 70 метров, глубина — около 15 метров. В короткие сроки была построена дамба стоимостью порядка 70 млн рублей, которая предотвратила возможное попадание в рудник вод реки Кама. Размеры провала, по последним данным, 446 на 339 метров. Они стабильны и не изменяются с июля 2009 года.