Экс-руководитель пермского «Тетра-Театра» трудоустроился в Литве

Пермь, 6 января. Владимир Гурфинкель – бывший главный режиссер Пермского академического «Театра-Театра» теперь руководит Русским драматическим театром Литвы. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Владимир Гурфинкель проработал в пермском театре до ноября 2018 года. Он покинул его, как тогда сообщалось, из-за смены творческих планов.

Ранее в ноябре 2020 года Гурфинкель уже успел поставить в литовском Драмтеатре документальную драму «Дыхаем разам. Дышим вместе» в поддержку демократического движения в Белоруссии, а также спектакль «Воля» по произведениям Василия Шукшина.