Четыре игрока пермской «Звезды» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов ПФЛ

Пермь, 6 января. По данным сайт transfermarket.ru капитан футбольного клуба «Звезда» Евгений Тюкалов вошел в число самых дорогих игроков группы «4» ПФЛ. Стоимость 28-летнего пермского игрока — 350 тысяч евро. Во столько же оценивается и 30-летний полузащитником «КАМАЗа» (Набережные Челны) Александр Гаглоев.

В текущем сезоне Евгений Тюкалов провел за «Звезду» 12 матчей, в которых забил 11 мячей. На данный момент он является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд группы «4». Также в десятку самых дорогих футболистов группы вошли еще три футболиста коллектива из Перми: Максим Лаук (25 лет, 300 тысяч евро), Артур Рябокобыленко (29 лет, 300 тысяч евро) и Никита Голдобин (23 года, 300 тысяч евро).

Лидерами по цене на сегодняшний день, по данным портала, являются 19-летний защитник Данила Прохин и 18-летний форвард Даниил Шамкин. Оба выступают за петербургский «Зенит-2» и оцениваются в 700 тысяч евро.

«Звезда» завершила первую часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. Ближайший матч пермяки проведут дома 4 апреля против ФК «Волна» из Нижегородской области.