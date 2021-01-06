Роспотребнадзор Прикамья дал наставления верующим перед Рождеством

Пермь, 6 января. Управление Роспотребнадзора Прикамья выступило с обращением к руководителям религиозных организаций. В ведомстве напоминают, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе в преддверии празднования Рождества Христова необходимо:

- ограничить участие в церковных церемониях граждан с высоким риском тяжелого течения новой коронавирусной инфекции;

- рекомендовать верующим участие в таких мероприятиях в дистанционном формате;

- обеспечить ношение защитных масок прихожанами и священнослужителями при проведении церемоний;

- по возможности нанести разметку для обозначения социальной дистанции (не менее 1,5 м);

- допускать людей в помещения только в количестве, позволяющем соблюдать меры социального дистанцирования;

- регулярное проветривать помещения, использовать устройства обеззараживания воздуха, проводить антисептическую обработку рук при входе и регулярную дезинфекцию предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных церемоний.

Рекомендации направлены региональным Роспотребнадзором во все религиозные организации края.