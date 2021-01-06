Роспотребнадзор Прикамья дал наставления верующим перед Рождеством

Пермь, 6 января. Управление Роспотребнадзора Прикамья выступило с обращением к руководителям религиозных организаций. В ведомстве напоминают, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе в преддверии празднования Рождества Христова необходимо:
- ограничить участие в церковных церемониях граждан с высоким риском тяжелого течения новой коронавирусной инфекции;
- рекомендовать верующим участие в таких мероприятиях в дистанционном формате;
- обеспечить ношение защитных масок прихожанами и священнослужителями при проведении церемоний;
- по возможности нанести разметку для обозначения социальной дистанции (не менее 1,5 м);
- допускать людей в помещения только в количестве, позволяющем соблюдать меры социального дистанцирования;
- регулярное проветривать помещения, использовать устройства обеззараживания воздуха, проводить антисептическую обработку рук при входе и регулярную дезинфекцию предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных церемоний.
Рекомендации направлены региональным Роспотребнадзором во все религиозные организации края.