Пермские полицейские «накрыли» банду подпольных банкиров

Пермь, 5 января. Сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли незаконную банковскую деятельность.

В региональном МВД ФАН рассказали, что в начале 2018 года семейная пара из столицы Прикамья организовала подпольный бизнес. В группу входили не менее 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров и охранников-инкассаторов.

«От имени подконтрольных фирм и ИП они осуществляли банковские операции. По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 млн рублей, — пояснили ФАН в пресс-службе краевого МВД. — Работали они только с проверенными клиентами. Это строго отслеживала специально организованная собственная служба безопасности».

На сегодняшний день в их домах и офисах проведено 28 обысков, изъята бухгалтерия и черновые записи, электронные носители, печати и т.д. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ – Незаконная банковская деятельность.