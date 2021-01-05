В Прикамье скоро появится новое министерство

Пермь, 5 января. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства Прикамья о том, что краевое Агентство по туризму и молодежной политике реорганизуется в региональное министерство. Обновленное положение вступает в силу 10 января.

Агентство функционировало с 2018 года, когда ему были переданы полномочия регионального Минкульта в сфере туризма и туристской деятельности и функции Минобра края в сфере молодежной политики.

Работу нового министерства, по информации «Ъ», будет курировать вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в правительстве Пермского края продолжаются серьезные кадровые перестановки.