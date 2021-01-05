Пермский ученый рассказал, сможет ли Интернет окончательно заменить телевидение

Пермь, 5 января. В среду, 6 января исполнится 137 лет со дня, когда был запатентован первый электрический телескоп. Впоследствии он стал основой для механического телевидения. Доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Даниил Курушин порассуждал, какие трансформации ждут телевидение в ближайшее время, и сможет ли Интернет полноценно его заменить.

«На мой взгляд, не вполне правильно разделять Интернет и телевидение. Сегодня все способы представления информации, которые известны человечеству, доступны на различных конечных устройствах. Сейчас все провайдеры часто предлагают Интернет в одном пакете с телевизионными каналами, а журналисты работают на «классическом» телевидении и ведут канал на YouTube. Интернет – это следующая генерация телевидения», – считает ученый.

Курушин, вообще, сравнивает современных стримеров, которые фиксируют события на смартфон, с летописцами. И говорит, что с помощью их свидетельств историки смогут потом изучить наше время.

«Новые опции Интернета не убьют само телевидение – так же, как телефильм не уничтожил кинематограф. Телевизионщики, журналисты, блогеры и стримеры смогут остаться популярными, если найдут общий язык со зрителем, – как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения технологий», – уверен Кирушин.

Среди плюсов Интернета отмечают возможность просматривать контент в любое время, более простую обратную связь с автором и меньший бюджет на создание канала. Но государственное и корпоративное регулирование, по убеждению ученого, есть и в Интернете. А бюджет для раскрутки канала и профессионализм журналиста важны как на ТВ, так и в Интернете.

«С самого начала в Интернете не было цензуры, он отличался равноправием и свободой слова. Сеть была малочисленна и использовала бюджеты институтов и фирм. Затем в Интернет пришел крупный бизнес и установил правила, которые направлены на получение прибыли. Например, видео с нежелательной информацией могут заблокировать, причем автоматически, а не по решению суда, – рассказывает Курушин. — Людям еще предстоит найти ответы на вопросы о том, кто должен контролировать распространение информации, иметь право разрешать или запрещать вещание на массовую аудиторию. Сейчас решение о блокировке контента принимает алгоритм или модератор, который не связан законодательными ограничениями».

Ученый Пермского политеха считает, что современный Интернет не отличается и научностью, поскольку эмоции или хайп зачастую позволяют охватить большую аудиторию, чем факты и ссылки на документы. А значит, нужно искать компромиссы между интересами провайдеров, авторов, читателей и органов власти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ПНИПУ создают лабораторию мирового уровня. В ней будут изучать механику биосовместимых материалов и устройств.