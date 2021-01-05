Мастера ледовой скульптуры за 48 часов создадут уникальные шедевры в Рождество в Перми

Пермь, 5 января. В столице Прикамья начинается подготовка к седьмому открытому конкурсу «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 7 января на площади перед зданием краевого Заксобрания к работе приступят 30 лучших мастеров из России и Белоруссии, которые за несколько дней создадут 15 уникальных авторских фигур.

В администрации губернатора Пермского края ФАН рассказали, что все участники — опытные скульпторы, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей.

Среди претендентов на победу: двукратные обладатели Кубка «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура» Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, команда из Красноярска в лице Сергея Асеева и Константина Кузярина, Николай и Андрей Кокорины из Кургана и другие известные скульпторы.

«При такой свободе творчества для участников правилами установлено немало ограничений. Высота конкурсных скульптур должна достигать не менее трех метров от подиума. Скульпторам предоставляется до 40 больших блоков природного льда и дается на работу всего 48 часов. При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09.15 до 19.30 часов. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп – своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях», — пояснили в краевой администрации.

Победители и призеры будут определены 12 января. С полудня 14 января «Зимний вернисаж» будет открыт для пермяков и гостей краевой столицы.