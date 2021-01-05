Пенсионерка из Перми открыла tiktok-избу

Пермь, 5 января. В столице Прикамья пожилая женщина вместе со своим соседом создала tik tok-избу. В своих эфирах они пытаются обыгрывать разные жизненные ситуации, связанные, например, с распространением коронавирусной инфекции. Кроме этого баба Шура с удовольствием читает тексты рэпера Моргенштерна.

Александр Дьяков, сосед пенсионерки, рассказал журналистам, что инициатором проекта были именно Александра Васильевна (баба Шура). А он играет роль ее внука. Особой цели никакой не преследуется, просто на самоизоляции скучно, и соседи решили себя таким образом развлечь.

На сегодняшний день в аккаунте @tiktok_izba около 60 подписчиков.