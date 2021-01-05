В Перми началась прививочная кампания от коронавируса

Пермь, 5 января. Во вторник в столице Прикамья начинают прививать от COVID-19 в восьми городских больницах. Список внеочередников расширен.

Так в добровольном порядке вне очереди иммунизацию могут пройти теперь не только медики и соцработник, но и студенты, педагоги, сотрудники магазинов, призывники и люди старшего поколения.

По словам заведующего эпидотделом Пермской краевой клинической инфекционной больницы Вадислава Семерикова, почти во все восемь больниц уже привезли необходимое холодильное оборудование для хранения материала для прививок.

На сегодняшний день привились уже около 1 700 человек. Полностью прошли полный курс вакцинации около 70 пермяков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во второй декаде января в Прикамье начнется массовая вакцинация от COVID-19. В начале 2021 года в регион доставят более 108 тысяч комплектов вакцины.