В Прикамье запущен современный рельсовый автобус

Пермь, 5 января. По железнодорожному маршруту Пермь — Лысьва начал курсировать новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Двухвагонный состав рассчитан на 146 мест. Летом количество вагонов увеличат.

«Головные вагоны у поездов — моторные. В них размещена силовая установка на основе двигателя внутреннего сгорания, как правило, дизельного. Поезд курсирует ежедневно. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении», — рассказали ФАН в краевой администрации.

В региональном Минтрансе пояснили, что рельсовые автобусы предназначены для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. В парке Свердловской железной дороги на сегодняшний день имеется несколько моделей РА-1 и РА-2. А первый РА-3 вышел на маршрут именно в Пермском крае.

«В вагонах есть система кондиционирования, светодиодное освещение, информационные табло, широкие проходы и багажные полки, санузлы. Конструкция ступенек такова, что в рельсовом автобусе невероятно удобно производить посадку-высадку с обычных платформ. Вагоны полностью адаптированы для нужд маломобильных пассажиров», — отметил генеральный директор АО «Пермская пригородная компания» Сергей Канцур.

В конце 2020 года глава Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере развитие проектов железнодорожного транспорта в Пермской крае, в том числе пассажирских перевозок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ОАО «РЖД» заявило о намерении построить в Перми ведомственную гостиницу для курсантов своего учебного заведения. В свою очередь, горожане и местные депутаты объединились и выступили против строительства.