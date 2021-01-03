Распространение коронавируса в Прикамье не сказалось на работе горнолыжек

Пермь, 3 января. На территории Прикамья работают более 20 горнолыжных курортов. Краевые власти еще в середине декабря определили правила работы таких комплексов в период пандемии.

Базы обязаны быть оборудованы рециркуляторами в помещениях общего назначения и дезинфекторами для рук. Инвентарь, оборудование, тюбинги должны обрабатываться специальными средствами после каждого использования, а раздевалки и прокат работать так, чтобы в одно время там находилось не более одного человека на четыре квадратных метра с учетом персонала.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край обладает мощными ресурсами для развития горнолыжного туризма.

«Потребности в этом виде отдыха в регионе высокие, спрос устойчивый. Специализированная инфраструктура постепенно создается и расширяется. При этом актуальной остается задача переформатирования​ крупных горнолыжных курортов во всесезонные парки активностей», — заявил глава региона.

В итоге к 1 января 90% «горнолыжек» в регионе полностью открылись для посетителей. У многих сезон откладывался, но не по причине неготовности, а из-за малоснежного декабря. И если еще осенью были сомнения по поводу заполняемости комплексов, то сейчас понятно, что, как бы это цинично не звучало, но в период пандемии курорты где-то даже выиграли, поскольку стали фактически единственной возможностью для горожан вырваться из города и качественно отдохнуть.

Вот, например, расписание на ближайшие два дня одного из самых популярных курортов Пермского края – «Такман»:

4 января, понедельник: с 12:00 до 17:00 DJ и ведущий, обширная развлекательная программа. Такман-КВЕСТ, ищем ски-пассы в лесу и на трассах курорта.

5 января, вторник: в целом, все также весело, но плюсом с 12:00 до 18:00 катание на собачей упряжке с хаски.

И таким образом расписание составлено на все праздничные дни.

Также обстоят дела и еще на одном очень популярном горнолыжном курорте «Губаха». 1 января здесь открылся сноупарк из семи джибовых фигур и трех трамплинов различных уровней сложности. А с 4 января курорт организует экскурсии в «Каменный город» и к местам, где расположились декорации к фильму «Сердце Пармы» по одноименной книге Алексея Иванова.

Организатор горнолыжных туров Алина Балыбердина считает, что зимние виды спорта поднимают иммунитет и помогают восстанавливаться организму.

«Мое личное мнение, что зимние виды помогают восстанавливаться после болезни. Это необходимо и сейчас для укрепления здоровья, и в постковидный период. Я переболела ковидом два месяца назад, и мне очень помогли дыхательные практики, которые я делаю регулярно и занятия бегом. Я перенесла болезнь в самой легкой форме. Поэтому, я всем говорю, чтоб занимались дыхательными практиками и спортом», — рассказала ФАН Алина.

Девушка уверена, что страх, который, чего уж там, присутствует сегодня в массах, абсолютно никак не повлиял на желание людей приехать на горнолыжные склоны. Алина считает, что измерение температуры и масочный режим – максимум, что сегодня необходимо в подобных местах. Все остальное приведет к тому, что люди сюда просто не поедут и не потому, что испугаются заразиться, а, скорее, не захотят менять шило на мыло. Из места, где все ограничено и закрыто, в такое же.

Согласны с организаторами «горнолыжек» и большинство приезжающих.

«Страха нет. Интересный склон, наличие подъемника, кафе, чистый воздух и адреналин. Все это равно хорошее настроение. Что до коронавируса, у нас маски и очки. Мы в домике», — на полном серьезе, улыбаясь, рассуждает собеседница ФАН Марина.

Конечно, есть и те, кто категорически в этом году не поедет кататься, несмотря на всю свою любовь к активному отдыху и спорту. Причем, такие люди не скрывают того, что касается такая осторожность не только курортов, а всего, в целом. Сюда входят и посещение ресторанов и кафе с максимально возможной посадкой, и кино, и театров. Не редко среди таких «отказников» встречаются молодые люди, которые причиной такого поведения называют исключительно страх заразить родных и близких. При этом они ни в коем случае не осуждают тех, кто едет на горнолыжные курорты.

Не остаются горнолыжные курорты и без поддержки властей всех уровней. 1 января на территории «Губахи» запущена в эксплуатацию кресельная канатная дорога со 140 четырехместными фиксированными креслами. Ее пропускная способность 1,6 тысяч человек в час. Длина по горизонтали – 1 270 метров, скорость – до 2,5 метров в секунду. Время в пути до 10 минут.

«Это позволит туристам подниматься на вершину склона с максимальным комфортом, минимизирует очереди даже в самые пиковые дни. В летний период дорога будет использоваться для экскурсионных маршрутов и спортивных мероприятий», – сказал журналистам директор туристического центра «Губаха» Иван Малахов.

Что же касается любителей здорового образа жизни, кто коронавируса не боится, но и из города уезжать не хочет, то для них, по данным управления по экологии и природопользованию администрации Перми, в городских лесах обустроили более 180 км профессиональных и любительских лыжных маршрутов различной протяженности и сложности.