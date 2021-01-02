Пермяки устроили «Трезвый забег» и новогоднюю велопрогулку в мороз

Пермь, 2 января. Любители активно отдыхать в новогодние праздники с пользой для здоровья собрались в Перми на территории Черняевского леса, кто-то пробежать определенную дистанцию, а кто-то и вовсе проехать по снегу на велосипеде.

Первая «Трезвая пробежка» состоялась восемь лет назад и прошла на Комсомольском проспекте. Тогда мероприятие собрало не более пяти человек. Постепенно пермяки стали узнавать о забегах, и количество участников росло. И «Трезвые забеги» проводились уже не сезонно, а регулярно – раз в месяц.

«Причем, люди абсолютно не боялись морозов, дождей или наоборот жары. Приходили и бежали, — рассказывает председатель «Союза борьбы за народную трезвость» Игорь Зорин. – Все мероприятия всегда согласовывались с администрацией. Поэтому нас охраняли правоохранители, сопровождали. И поначалу с некоторой неохотой они это делали. И действительно им приходилось ради 5–7 человек приезжать. Но со временем они стали даже поддерживать, и отношение, конечно, поменялось».

Сегодня удивить Пермь очередным забегом под любым лозунгом достаточно сложно. В столице Прикамья регулярно проходят подобные мероприятия, благо этому способствуют и протяженность города, и наличие лесного массива, и популяризация этого вида активного отдыха, чего стоит один Международный марафон.

Безусловно, никто в период пандемии не ждал большого количества участников «Трезвого пробега» в этом году. Плюс, синоптики перед праздниками успели напугать пермяков морозной погодой. В итоге, по словам одного из организаторов акции Евгения Семенцова, собралось порядка 20 человек, «бежалось легко, и погода была довольно приятная».

Ранее, 14 декабря Указом губернатора изменилось допустимое количество участников мероприятий на открытых пространствах. На них могут присутствовать теперь не 400 человек, как это было раньше, а не более 50-ти. При этом на каждые четыре квадратных метра площади должно быть не более одного человека.

«Есть Указ губернатора, от которого организаторы должны отталкиваться. Есть формальности – согласование с администрацией. Если они все это соблюдают, то и вопросов не возникнет никогда. Но если нет, это нарушение. Оно карается. А так серьезных ограничений для проведения таких забегов нет», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Поддержали своих «здоровых» братьев и пермские любители велосипеда, которые устроили велопрогулку по Балатовскому парку. Данное мероприятие также уже стало традиционным и проводится третий год подряд.

«Кататься зимой на велосипеде уже становится нормой. Дистанция около 13 км. Время движения час – полтора. Если человек не катается зимой, то для начала мы рекомендуем прокатиться по маршруту самостоятельно, проверить свои силы, технику. В лесу много снега и это не езда по летнему асфальту, так что нелегко, — рассказал ФАН организатор пермского паркрайда Дмитрий Чертков. — Почему лес? Потому что чисто, нет грязного снега, реагентов, льда, машин».

Достаточно новый для Перми проект – паркрайд – это зимние велотренировки, которые может посетить любой желающий. Тренировки проходят по выходным. Старт на улице Подлесная от остановки ПКиО Балатово.