Жители пермской многоэтажки чуть не задохнулись из-за бытовой ссоры соседей

Пермь, 2 декабря. В пятницу жители одной из пермских многоэтажек по адресу Никитина, 18 в микрорайоне Гайва проснулись от натурального удушья. Люди позвонили в службу спасения и рассказали о жутком запахе газа и о том, что они просто задыхаются.

На место моментально выехали спасатели. В итоге выяснилось, что у местных сожителей произошел бытовой конфликт. Разъяренная девушка распылила на мужчину все содержимое перцового баллончика.

В службе спасения рассказали журналистам, что медицинская помощь, тем более эвакуация, никому не понадобилась. Об инциденте доложили участковому полицейскому, который теперь и будет разбираться в произошедшем.

В администрации Перми ФАН рассказали, что по данным департамента общественной безопасности, в новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков лишь три раза, в основном по бытовым причинам. А, в целом, празднование Нового года прошло спокойно, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.