Этномузыка и театр огня: пермякам приготовили необычную программу на праздники

Пермь, 2 января. В столице Прикамья на «Заводе Шпагина» состоится арт-фестиваль «12» с этнической музыкой, работами ландшафтных дизайнеров и скульпторов, выступлениями артистов театра огня.

В Минкульте Пермского края ФАН пояснили, что фестиваль «12» — это синтез музыки, света, природы, искусства.

«Музыка народов Прикамья инструментального проекта «Седой Урал», песни в исполнении этновокалистки Ирины Пыжьяновой, необычный свет, таинство песочной анимации в окнах пространства завода, — рассказали в министерстве. — 4 и 6 января в 18 и 19 часов для гостей организуют фаер-шоу».

«12» пройдет с 4 по 10 января с 15:00 до 21:00 (7 января – технический день). В эти дни вход для посетителей на территорию «Завода Шпагина» будет закрыт в 20:15, за 45 минут до окончания работы фестиваля.

В краевой администрации также напоминают, что в рамках фестиваля СНЕГОWEEK на «Заводе Шпагина» открыты каток, детские горки, ледовое пространство. В программе: выступления фигуристов, катание с ростовыми куклами, большими шарами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители и гости Перми имеют возможность посетить ряд интересных мест на новогодних каникулах, несмотря на запрет крупных массовых мероприятий в период пандемии. Городские власти опубликовали «Карту развлечений», на которой отмечены места для проведения досуга.