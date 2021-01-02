Пермь вошла в топ-10 рейтинга международной активности муниципалитетов

Пермь, 2 января. Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» проанализировало деятельность 78 городов из России, Турции, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Палестины по разным направлениям международных отношений.

Пермь заняла в итоге седьмое место рейтинга. Победителем стал Бишкек. Город был удостоен Евразийской премии за развитие и укрепление международной деятельности. Вторым стал турецкий Измир. Также в десятку лучших муниципалитетов попали российские Казань, Ростов-на-Дону, Уфа и турецкие Бурса, Газиантеп, Анкара.

Эксперты организации отдельно отметили опыт Перми по созданию интернет-площадки для городов-побратимов, который доступен как на русском, так и на английском языках. Еще одним важным фактором, определившим попадание Перми в топ-10, стали местные университеты. Столица Прикамья занимает лидирующие позиции по количеству вузов, которые входят в топ-600 одного из мировых рейтингов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что специалисты Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) считают, что неполноценный отдых обязательно будет иметь негативные последствия и предложили, как провести праздники с пользой для общего психического состояния.