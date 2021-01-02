Пермякам предложили обширную праздничную программу с соблюдением санитарных норм

Пермь, 2 января. Жители и гости Перми имеют возможность посетить ряд интересных мест на новогодних каникулах, несмотря на запрет крупных массовых мероприятий в период пандемии. Городские власти опубликовали «Карту развлечений», на которой отмечены места для проведения досуга.

«Карта» включает несколько тематических разделов: «Новогодние маршруты», «Новогодние ярмарки», «Ледовые городки», «Спорт в районах», «Спектакли», «Ледовый сезон» и крайне интересный раздел «Онлайн мероприятия».

В разделе «Спектакли» горожане узнают о постановках театров и ДК: ТЮЗа, театра «У Моста», Пермского театра кукол, ДК «Искра», ДК им. Солдатова и ДК им. Кирова.

Также в праздничные дни можно прогуляться по «Новогодним маршрутам». В этом году к трем существующим – Центральному, в Мотовилихинском и Кировском районах – добавилось еще два: в Индустриальном и Свердловском районах. Всего город украсили более 2,3 тыс. свето-иллюминационных элементов.

В разделе «Ледовые городки» перечислены все 12 локаций с 56 объектами, объединенных темой космоса. Это связано с тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос.

В разделах «Ледовый сезон» и «Спорт в районах» можно узнать о том, где активно отдохнуть в праздничные дни. В разделе «Ярмарки» собраны адреса мест, где можно приобрести новогоднюю атрибутику, продукты и подарки.

В мэрии напоминают, что при посещении ледовых городков необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные краевым Роспотребнадзором. Правила посещения ледовых городков размещены на информационных штендерах.

Из уже оцененных пермяками площадок можно отметить инсталляцию на спуске от Соборной площади к набережной Камы. Вход сюда свободный. Площадка будет работать до 10 января с 18:00 до 23:00. Один блок инсталляции состоит из семи программ, которые длятся около получаса.