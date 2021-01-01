В Пермском политехе дали советы, как «не расплескаться» в праздники

Пермь, 1 января. Из-за пандемии коронавируса, рекомендаций и запретов контролирующих ведомств, самоизоляции многие люди просто не могут разнообразить свой досуг, как раньше. Специалисты Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) считают, что неполноценный отдых обязательно будет иметь негативные последствия.

«Однообразный отдых действительно опасен как с физиологической точки зрения, так и с психологической. К его последствиям можно отнести, например, быстрый набор веса или «сбитый» режим дня, постканикулярную депрессию или разлад с самим собой, — пояснил ФАН психолог Пермского политеха Игорь Миронов.

По его словам, для полноценного отдыха, полезно будет сменить обстановку и локацию. Это может быть и обычная прогулка в лес или парк, и возможность заняться порядком в доме – удобно расставить все по местам и избавиться от лишнего.

Немаловажным компонентом, как правильного отдыха, так и наоборот, конечно, является питание.

«У большинства людей праздник ассоциируется с привычными новогодними блюдами, которые не всегда полезны для здоровья. Новогодние каникулы могут стать возможностью пересмотреть привычный взгляд на питание, — уверен Миронов. — К примеру, начать употреблять в пищу более полезные продукты. При этом у вас будет время на эксперименты, чтобы потренироваться в приготовлении новых, необычных блюд, которые привнесут разнообразие в ваш рацион».

Наконец, больше времени начать уделять самым близким людям. В качестве одного из вариантов психолог ПНИПУ предлагает «сказочную терапию». Для этого в компании вы пишете на бумаге 10 существительных — первые, которые придут в голову. Затем сочиняете рассказ или сказку и пытаетесь употребить все слова так, чтобы они были связаны по смыслу.

«Это упражнение помогает развитию фантазии и настраивает на волну творчества. Сказка, которую придумал человек, может в определенной мере отражать его внутренний расклад на данный момент и вызывать эмоциональный резонанс у окружающих», — считает специалист.

Кроме этого, стресс поможет победить, например, известная и любимая многими игра «Крокодил», которая хорошо развивает образное мышление, сопереживание, коммуникативные навыки человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ПНИПУ создают лабораторию мирового уровня, где будут изучать механику биосовместимых материалов и устройств. Благодаря оптимальной структуре и составу материалов, они будут похожи на живые ткани человека.