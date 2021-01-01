Сергей Якупов возвращается в Пермь с 10-летним запретом на въезд в Белоруссию

Пермь, 1 января. Медиаменеджер Сергей Якупов возвращается из Минска в Пермь. На своей страничке в социальной сети он написал, что Новый год встретил в аэропорту Стамбула, с него взята подписка о неразглашении, и теперь действует 10-летний запрет на въезд в Белоруссию.

Сергей Якупов провел неделю в СИЗО-1 в Минске. В посте он пишет: «Это была самая жуткая неделя моей жизни».

«Бесконечно обидно за весь этот бред, что творится с коллегами и друзьями из Пресс-клуба. В голове не укладывается объем и уровень безнаказанности и отсутствие каких-либо не только моральных, но и юридических границ со стороны тех, кто должен обеспечивать законность. Страшно. Ребята, держитесь!» — закончил пост Якупов.

Медиаменеджер являлся директором «Академии Пресс-клуба» и поддерживал белорусскую оппозицию. Он был задержан и заключен в СИЗО 22 декабря в Минске. Белорусские правоохранители инкриминировали ему пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел проверку по фактам, связанным в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, нарушений налогового законодательства Белоруссии в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская «Пресс-клуб» и других субъектов хозяйствования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к председателю СК Республики Беларусь Ивану Носкевичу в связи с задержанием бывшего пермского медиаменеджера и журналиста Сергея Якупова.