В Перми зарегистрировано больше половины от общего числа зараженных COVID-19 в регионе

Пермь, 1 января. За последние сутки в Прикамье выявлено 327 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 30 956 подтвержденных случаев заболевания COVID-2019.

В столице Прикамья зарегистрировано 17 348 случаев – 56,0 % от общего числа. На сегодняшний день Пермский край занимает 73 ранговое место среди субъектов РФ.

В региональном Роспотребнадзоре ФАН уточнили, что все больные находятся под медицинским наблюдением, также, как и люди, с которыми они общались. Проводится их лабораторное обследование.

По состоянию на 31 декабря 2020 года лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», медицинских организаций региона проведено 1 млн 204 тыс. исследований на коронавирус.

«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — пояснили в ведомстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во второй декаде января в Прикамье должна начаться массовая вакцинация от COVID-19. В регион доставят более 108 тысяч комплектов вакцины.