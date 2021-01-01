Пермские врачи креативно проводили 2020 год

Пермь, 1 января. Врачи Прикамья в канун Нового года записали видеоролик под названием «С новым годом, Доктор!». Песня начинается со слов «Ковид вдруг в тишине постучался в двери».

Далее под музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» пермские медики, в том числе медсестры и медбратья, рассказали, каким лично для них и для граждан, в целом, остался 2020 год. А также поделились ожиданиями по поводу наступившего года.

В комментариях в соцсетях нет ни одного отрицательного отзыва, несмотря на совсем неоднозначный подход как к тексту, так и к видеоряду. В основном пользователи благодарят медиков и отмечают их несгибаемость перед огромной проблемой. Один из комментариев звучит так: «Какие молодцы. Духом не падают. «Уважуха» всем врачам. Низкий поклон».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что сотрудницы МВД России по Пермскому краю приготовили для жителей и своих коллег оригинальный подарок к новогодним праздникам.