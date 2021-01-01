В Перми запускают транспортную карту «Тройка», которой можно пользоваться и в Москве

Пермь, 1 января. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «СберТройка» Валерия Матюхина подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрен запуск в регионе единой платежной карты «Тройка».

Глава Пермского края подчеркнул, что этот программный продукт необходим как для безналичного расчета, так и для устойчивой работы общественного транспорта городов. Внедрение единой карты запланировано на 2021 год. В пресс-службе краевой администрации ФАН уточнили, что ныне действующие транспортные карты продолжат работать.

Жители Прикамья смогут пользоваться «Тройкой» как в городском, так и в пригородном транспорте. Также использовать карту можно будет в городах и регионах, где уже внедрена аналогичная система: Москва, Московская область, Тула.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в конце октября 2020 года в Пермское УФАС поступило более 40 жалоб от перевозчиков. Они утверждали, что конкурсные процедуры на пассажирские перевозки в Перми противоречат закону о контрактной системе.