Российский Союз журналистов заступился за задержанного в Белоруссии пермяка

Пермь, 1 января. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к председателю СК Республики Беларусь Ивану Носкевичу в связи с задержанием бывшего пермского медиаменеджера и журналиста Сергея Якупова.

Соловьев попросил взять под личный контроль расследование данного уголовного дела, а также рассмотреть вопрос об избрании Якупову меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Ранее аналогичный документ был составлен редакцией пермского интернет-журнала «Звезда», одним из основателей которого является Сергей Якупов.

Медиаменеджер был задержан и заключен в СИЗО 22 декабря в Минске. Белорусские правоохранители инкриминируют ему пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В пермском Союзе журналистов рассказали, что Сергей Якупов, как программный директор, непричастен к преступлению, вменяемому юридическому лицу — «Академии пресс-клуба». Эта организация является частью международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.