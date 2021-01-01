Сотрудницы МВД Перми оригинально поздравили граждан с Новым годом

Пермь, 1 января. Сотрудницы МВД России по Пермскому краю приготовили для жителей и своих коллег подарок к новогодним праздникам. На сайте ведомства и в социальных сетях ведомство разместило поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, а также песню «Снежинка» из к/ф «Чародеи», которую исполнили сотрудницы полиции.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали всем здоровья, удачи, новых счастливых моментов в 2021 году. А затем очаровательные исполнительницы подарили всем знаменитую композицию в хорошем исполнении.