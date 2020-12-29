Пермяку, укравшему у тюменцев миллионы рублей с помощью вируса, грозит 10 лет тюрьмы

Пермь, 29 декабря. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ). В преступлении обвиняется житель Перми, который с подельником похитил с банковского счета тюменской организации более 10,5 млн рублей.

Вместе с подельником он отправил на электронную почту одной из строительных фирм письмо с вирусом. Главный бухгалтер открыла его и запустила программу. В результате со счетов компании исчезло более 10,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Мужчину задержали в Краснодаре, где он снимал деньги, большую часть которых он обменял на биткоины. В ходе следствия организации было возращено даже больше, чем уроженец Перми похитил – 11 млн 980 тысяч рублей.

Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Его подельник пока не найден.