В Перми решили судьбу еще двух проблемных домов дольщиков

Пермь, 29 декабря. Арбитражный суд Пермского края передал права на завершение строительства двух долгостроев по ул. Екатерининской, 175 и ул. Юнг Прикамья, 14 Региональному Фонду защиты прав дольщиков.

По словам гендиректора Фонда Натальи Иващенко, максимальный срок достройки проблемного дома в соответствии с законодательством – три года с момента вступления в силу решения суда, то есть до конца 2023 года.

В пресс-службе краевой администрации ФАН пояснили, что теперь необходимо заключить договоры с конкурсными управляющими обанкротившихся застройщиков и зарегистрировать документ в Росреестре, провести техническое обследование домов. Затем нужно будет разработать проекты завершения строительства и направить их на госэкспертизу. После получения положительных заключений Фонд объявит конкурс по выбору подрядчиков на достройку.

На сегодняшний день в суде рассматриваются ходатайства о передаче Регфонду прав на достройку долгостроев на ул. Карпинского, 114 (заседание 19 января), ул. Декабристов, 97 (18 января), ул. Кировоградская, 68а (14 января).

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что 25 декабря инспекция госстройнадзора Прикамья выдала заключение о соответствии всем строительным нормам и требованиям долгостроя по ул. Адмирала Макарова, 23. Дольщики получили ключи от своих квартир спустя 8 лет ожидания.

