Уснувшими на полу возле пациента с COVID-19 врачами оказались студенты-медики из Перми

Пермь, 29 декабря. Во вторник в различных социальных сетях обсуждают фотографию из больницы в Сосновом бору (Ленинградская область). Фото с мониторов прислала старшая медсестра COVID-отделения ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России.

На снимке трое врачей спят на полу возле койки пациента, который подключен к ИВЛ. Ночью больному коронавирусом стало хуже, и медики всю ночь дежурили возле него.

Позже выяснилось, что эти студенты-медики приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расул, Екатерина и Алексей.

В посте есть текст с благодарностью от коллег: «Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые».

По информации «Перми Активной», весь персонал был занят с остальными пациентами, поэтому на помощь вызвали студентов, которые живут в корпусе неподалеку. Один этаж там временно переоборудован под гостиницу. В общей сложности с пациенткой студенты оставались до восьми утра, пока не заступила другая смена.