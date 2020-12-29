Пермские и британские ученые создают уникальные имплантаты нового поколения

Пермь, 29 декабря. В Пермском научном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) создают лабораторию мирового уровня, где будут изучать механику биосовместимых материалов и устройств.

В пресс-службе пермского вуза ФАН рассказали, что совместно с Университетом Лафборо прикамские ученые планируют создать уникальные биосовместимые имплантаты нового поколения. Благодаря оптимальной структуре и составу материалов, они будут похожи на живые ткани человека.

Руководителем научной группы стал профессор Университета Лафборо, ведущий ученый мирового уровня в области прикладной математики и механики, выпускник Пермского политеха Вадим Зильбершмидт.

«Такие имплантаты должны максимально повторять внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта – создать для этих изделий материалы с оптимальными свойствами и структурой и изучить их поведение после вживления», – рассказывает Зильбершмидт.

Такие имплантаты сегодня востребованы во многих областях медицины: травматологии, ортопедии, хирургии, нейро- и кардиохирургии и других. По словам профессора, с помощью 3D-печати можно получить изделия с уникальными свойствами, которых не обеспечивают природные материалы.

«Технологии сегодня позволяют создать сложные конструкции различных форм и строения, которые воспроизводят структуру органов человека. Живые клетки будут воспринимать изделия как «домики» и «обживать» их», – уточняет Вадим Зильбершмидт.

В планах сотрудничество с Университетом Сарагосы (Испания), Венским техническим университетом (Австрия), Университетом Лестера (Соединенное Королевство) и Политехническим университетом Милана (Италия).

Развивать проект планируется на средства гранта Правительства РФ. Федеральная поддержка составила 90 млн рублей на три года. Это единственный проект из Пермского края, который получил такую поддержку.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что ученые Пермского политеха разрабатывают установку, которая обеспечит лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой во время гололеда и должна помочь снизить количество ДТП и заторов.