Парковки в центре Перми 31 декабря останутся платными

Пермь, 29 декабря. 31 декабря 2020 года за парковку в центральном планировочном районе Перми придется заплатить, как и в любой другой рабочий день в году. Глава пермской дирекции дорожного движения Максим Кис на своей страничке в Facebook написал, что режим работы парковок определен решением Пермской городской Думы – парковки бесплатны в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Указ губернатора содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные», – уточнил Максим Кис.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что платные парковки функционируют в центре Перми уже на протяжении полутора лет. Они принесли в бюджет города более 30 миллионов рублей.