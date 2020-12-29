Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Прикамье в январе

Пермь, 29 декабря. Во второй декаде января в Прикамье должна начаться массовая вакцинация от COVID-19. В начале 2021 года в регион доставят более 108 тысяч комплектов вакцины. Иммунизация будет предложена всем желающим.

В администрации губернатора Пермского края ФАН пояснили, что в первую очередь прививать начнут медиков, работников сферы образования и социального обслуживания, а также людей с хроническими заболеваниями.

На днях в регион поступило еще 1 900 комплектов вакцины Спутник V. Она направлена в пермские городские клинические поликлиники № 2, 4, 5, городскую клиническую поликлинику Перми, городскую поликлинику № 7, городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга – по 250 комплектов в каждое учреждение, и в клиническую больницу Свердловского района – 150 доз.

На 29 декабря в крае привито 1 647 сотрудников медицинских учреждений, преимущественно – из «красных» зон (в том числе 70 – двукратно).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что месяц назад в закрытом интернате для детей с инвалидностью 22 ребенка получили положительные результаты тестов на COVID-19. В итоге пермским врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции всех детей.