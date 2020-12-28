В Перми обсудили судьбы «опекунских» собак

Пермь, 28 декабря. В столице Прикамья состоялось заседание консультативного совета по экологии и ответственному обращению с животными без владельцев. Свои мнения и предложения высказали представители прокуратуры, вузов, государственных и общественных организаций, благотворительных фондов, депутаты гордумы и представители мэрии.

Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев поинтересовался, насколько правильно передавать животных «опекунам» без договора об ответственном владении. А также заметил, что понятия «опеки над собаками» в российском праве не существует, и в отношении собак применяются общие правила имущества.

«Животные являются чьим-то имуществом, и именно из этого нужно исходить. Существует проблемы отлова «опекунских» собак, когда ловцы выезжают по заявкам на адреса, где есть покусы и жалобы граждан, а «опекуны» всячески препятствуют отлову собак для стерилизации и поиска новых владельцев. Также нужно поднимать вопрос о соблюдении правил благоустройства города при подкормке животных и сооружении будок на территории города, – отметил начальник ведомства.

По словам заместителя начальника Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Евгения Доронина-Доргелинского, городская администрация провела большую работу по созданию в городе муниципальных приютов. И сегодня в столицу Прикамья приезжают представители из других субъектов РФ, чтобы перенять опыт.

«Нужно идти навстречу и частным приютам, которые хотят стерилизовать хозяйских собак. При этом необходимо, чтобы «опекуны» отвечали за своих собак, – отметила зоозащитница Ольга Новохатская.

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк уверен, что правила отлова для всех животных в городе должны быть одинаковыми, и «опекунские стаи» в Перми существовать не должны. Согласна с Лисняком и координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей.

«В промышленных зонах, примыкающих к долинам малых рек, существует проблема с безнадзорными собаками. «Опекунские» собаки могут быть опасны для людей, кроме того, «опекуны» не несут ответственность за самих собак. Не нужно выпускать собак из приюта на улицу, нужно вести работу по устройству животных, – отметила Баглей.

Подводя итоги совета, замглавы администрации Перми Виктор Агеев сказал, что «опекуны» не способны постоянно контролировать животных. А также заметил, что за причинение ущерба от таких собак несет ответственность именно муниципальный приют.