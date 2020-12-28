«Без денег, имен и алкоголя»: в Перми появится «Подвесной университет»

Пермь, 28 декабря. В столице Прикамья с декабря 2020 года активно проходят чаепития с обсуждением списка «подвесок» – курсов, на которые уже есть преподаватели «Подвесного университета». Эту система бесплатного обмена знаниями придумал российский философ и писатель Александр Секацкий.

«Подвесной университет» является переосмыслением Ланкастерской системы обучения, когда старший ученик обучает младшего и наоборот. Это позволяет обеим сторонам общаться на одном уровне и самосовершенствоваться. Основные правила университета: «Без денег», «Без имен» и «Без алкоголя».

Участники заполняют анкеты, где пишут, какие лекции им интересно прослушать, и что они сами способны преподать. Курсы в «Подвесном университете» делятся на:

– кармартенские – популярные темы, доступные в понимании, (пришел, послушал, ушел). Срок – 4 занятия/месяц;

– карнизные – углубленное изучение проблемы, работа на результат (6 месяцев);

– кастальские - постоянные занятия, требующие особой обстановки и инвентаря (танцы, живопись);

– курсы-крылья – разовое задание (помощь, благоустройство, мероприятия). Срок – до 3 дней.

Занятия могут проходить как очно, так и онлайн.

Марина Зелина пока только вливается в данный проект и знакомится со всеми аспектами. Занимается сбором анкет и обработкой информации о возможных участниках.

«Понятие «Подвесной» для себя понимаю, как подвижный, свободный от четких границ, зависимый лишь от предложения и спроса. Лекторы предлагают темы, о которых хотели бы рассказать, аргументируют, почему их стоит слушать (образование, профессия, курсы, участие в конкурсах), далее смотрим по спросу, сколько человек наберется послушать данную лекцию, — рассказала ФАН Марина. — Лично мне интересен проект живым общением людей, а также возможностью самообразования».

Проект успешно существует в Петербурге с 2007 года. Курсы и лекторы появляются путем естественного отбора. Если на пилотную «рябиновую» лекцию не собрались студенты, их называют «бузина», курс переносят на год. Если лектор не отвечает качеству – это называется «липа» – курс также переносится, либо подхватывается более подходящим преподавателем, даже если он изначально не планировал это делать, чтобы установить истину. Также на лекции предусматривается присутствие наблюдателей, знающих тему и оценивающих выступление лектора.

Анастасия Рязанова живет в Санкт-Петербурге и является, как она сама себя называет, «переходничком». На данный момент она курирует, как раз пермский проект, но когда подтянутся активисты, они будут заниматься им самостоятельно.

«Я знаю, что в Перми живут очень талантливые люди, но мы не знаем, где друг с другом знакомиться. Наша первая дюжина участников отметила, что хочет научиться общаться с аудиторией. В «Подвесном» постепенно соберутся люди разных возрастов, профессий и интересов, что позволит найти единомышленников, с которыми можно делать отдельные проекты. В Перми есть все ресурсы для «Подвесного Университета», — объяснила ФАН куратор пермского проекта.

Организаторы говорят, что если курс «не пойдет» (преподаватель не доволен количеством студентов, студенты не довольны качеством преподавателя), то его перезапустят через год, а в этом месяце предложат другой. Таким образом, к 2022 году в Перми должны пройти 12 результативных курсов, а некоторые из них перерастут в постоянно действующие клубы, студии, фирмы или волонтерские команды.