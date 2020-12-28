Более 200 тысяч пермяков остались без воды из-за аварии

Пермь, 28 декабря. В столице Прикамья на ул. Героев Хасана из-за аварии на водопроводе без воды остались жители 23 домов Перми, а также поселков Ферма, Фролы и Горный.

«Сообщение об аварии поступило в 00.20 (мск) в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Для устранения аварии привлечены 10 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России», — сообщили в ведомстве.

ООО «Новогор-Прикамье» организован подвоз воды автоцистерной. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 2100-680.