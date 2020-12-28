Коронавирус за сутки диагностировали у 20 детей в Прикамье

Пермь, 28 декабря. За сутки в Прикамье выявлено 330 новых случаев заражения COVID-19. Среди зараженных 20 детей. Среди взрослого населения от 15 до 29 лет инфицировано 27 человек, от 30 до 49 лет – 89 пациентов, в возрасте 50 до 64 лет – 103 человека и 91 пациент старше 65 лет.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края ФАН сообщили, что общее число инфицированных в регионе достигло 29 641. Количество выздоровевших – 23 652.

Сегодня, 28 декабря выписан еще 151 пациент. За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья выписано 2 382 человека, проходивших лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остается 3 751 житель Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 13 декабря в Пермь доставили вторую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» (2 600 доз). Она предназначена для вакцинации и ревакцинации 1 300 медработников «красных» зон краевых стационаров.