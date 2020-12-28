Экономист подсчитал, во сколько обойдется пермякам салат оливье

Пермь, 28 декабря. Экономист Пермского политеха Александр Горшков рассчитал стоимость продуктовой корзины для семьи из четырех человек для приготовления салата оливье в декабре 2020 года. Уже более 10 лет по этому блюду определяют ежегодный показатель изменения цен на продукты питания – «индекс оливье».

«Салат уникален тем, что его компоненты составляют основу рациона большей части населения страны. По нему также можно определить уровень инфляции в стране. Зачастую цены, приведенные в статистических исследованиях, могут существенно отличаться от цен местного магазина», – рассказал Александр Горшков пресс-службе университета.

За основу были взяты цены одной из крупных пермских торговых сетей. Для традиционного рецепта салата понадобится 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

В результате стоимость «Оливье» по Горшкову составила 412,82 рублей (если использовать дорогие продукты) и 241,78 рубля – эконом вариант.