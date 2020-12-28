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Экономист подсчитал, во сколько обойдется пермякам салат оливье

Экономист подсчитал, во сколько обойдется пермякам салат оливьеПермь, 28 декабря. Экономист Пермского политеха Александр Горшков рассчитал стоимость продуктовой корзины для семьи из четырех человек для приготовления салата оливье в декабре 2020 года. Уже более 10 лет по этому блюду определяют ежегодный показатель изменения цен на продукты питания – «индекс оливье».

«Салат уникален тем, что его компоненты составляют основу рациона большей части населения страны. По нему также можно определить уровень инфляции в стране. Зачастую цены, приведенные в статистических исследованиях, могут существенно отличаться от цен местного магазина», – рассказал Александр Горшков пресс-службе университета.

За основу были взяты цены одной из крупных пермских торговых сетей. Для традиционного рецепта салата понадобится 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

В результате стоимость «Оливье» по Горшкову составила 412,82 рублей (если использовать дорогие продукты) и 241,78 рубля – эконом вариант.

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