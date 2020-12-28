В Госдуме проверяют уменьшение финансирования программы «Молодая семья» в Прикамье

Пермь, 28 декабря. Бывший мэр Перми, депутат Государственной думы Игорь Сапко в своих соцсетях написал, что получил огромное количество обращений жителей Прикамья по поводу уменьшения финансирования по программе «Жилье для молодой семьи».

«Федерация без объяснения причин сократила свою долю в 10 раз. Планировали выделять региону по 385 млн рублей в 2021–2022 гг (и столько же было в этом году), но в бюджете предусмотрели в среднем по 38,5 млн руб. По моей информации, это связано якобы с неправильно оформленной заявкой в Минстрой РФ. А что именно там неправильно — не пояснили», – отметил Сапко.

Депутат Госдумы написал, что резкое снижение финансирования парализует работу по программе в регионе. По официальным данным, в улучшении жилищных условий нуждаются 5 016 семей, но для расчета субсидии из федерального бюджета было учтено только 673 семьи.

В итоге Сапко отправил запрос зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой лично обратить внимание на эту ситуацию.