Отель Radisson в Перми должны построить к 300-летию города

Пермь, 28 декабря. Глава Прикамья Дмитрий Махонин вместе с первыми лицами группы компаний «Проспект» заложили первый камень будущего пятизвездочного отеля под брендом Radisson в Перми.

«Проекту присвоен статус приоритетного, что позволило решить вопросы с земельным участками. Ожидаем, что новая гостиница откроет свои двери к 300-летию Перми», — сказал на мероприятии Дмитрий Махонин.

Учредитель группы компаний «Проспект» Александр Петров назвал новый отель выдающимся проектом.

«Он разработан совместно с международной компанией Twelve Architects, удостоенной множества наград, и послужит уникальным архитектурным примером для всей России. Благодаря управлению компании Radisson Hotel Group, отель станет центром притяжения не только в Перми, но и во всем регионе», — отметил Петров.

В гостинице предусмотрено более 150 комфортабельных номеров и большая парковка на 1 200 мест. В отеле оборудуют бассейн, тренажерный зал и конференц-залы вместимостью более тысячи человек. На 21 этаже откроют круглосуточный ресторан.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что 25 ноября департамент градостроительства и архитектуры Перми выдал разрешение на строительство второй очереди многофункционального центра «Эспланада» в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская.