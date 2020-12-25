В Перми разгорается «позиционная борьба» из-за торговых ларьков во дворах жилых домов

Пермь, 25 декабря. На декабрьском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы одобрили новые Правила благоустройства города, которые вызвали серьезную критику. Их называли вновь недоработанными, а главное, не согласованными с жителями. Особенно это касается вопроса по нестационарным торговым объектам (НТО).

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что из Правил исключили запрет на размещения ларьков на территории многоквартирных домов. Изменения обусловлены решением краевого суда. Пермские предприниматели на протяжении нескольких лет решали вопросы в Пермском краевом суде, Верховном суде, дошли до Конституционного суда и получили определение, которое четко разъясняет правила размещения НТО на придомовой территории. НТО согласно пункту 38 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ являются элементами благоустройства. Благоустройство на придомовой территории многоквартирных домов — один из видов разрешенного использования, который осуществляет собственник земельного участка.

Фракция «Единая Россия» подготовила законопроект, который будет регулировать размещение НТО на придомовых территориях. Планируется размещать объекты на вспомогательной дворовой территории (должны отражаться в паспорте территории), поскольку на основной части расположены тротуары, детские и спортивные площадки и т. д.

Размытые понятия

Руководитель фракции в Пермском крае Юрий Борисовец в интервью журналистам сказал, что дворовые территории выделялись не под киоски, а под детские площадки и парковки. А значит, НТО можно размещать, если под них остается место.

Сегодня в краевом законе «Об административных правонарушениях» есть статья о штрафах за размещение павильонов, которые грозят за установку любых видов НТО на детских площадках, газонах или ближе 15 м от фасада здания. По новым правилам предлагается выписывать протоколы за нарушение паспорта благоустройства дворовой территории или его отсутствие, а также несоблюдение проектной документации.

«У нас по нормативам, если посмотреть проекты планировки, практически у всех домов не хватает территории. Более того, в законе придомовая территория не соотносится с земельным участком. То есть, к придомовой территории вполне можно отнести территорию, например, соседнего магазина. У них понятие придомовая территория настолько расплывчато, что, как тут говорить, хватает ее или не хватает», — рассказал ФАН градозащитник Денис Галицкий.

По его мнению, сегодня можно занести в паспорт многоквартирного дома НТО, но это совсем не означает, что вам в итоге его согласуют. Плюс, процедура утверждения паспорта благоустройства дворовой территории нигде не прописана.

Сейчас в краевое законодательство предлагается ввести понятия дворовой территории и паспорта благоустройства дворовой территории и порядок их учета. Все это должно определяться отдельным документом, принятым региональным правительством.

Позиционная борьба

Председатель Пермской (краевой) территориальной организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Екатерина Безгодова недавно встретилась с и.о. первого замглавы Перми Виктором Агеевым, у которого, по ее словам, нет сомнений в верной трактовке определения Конституционного Суда. А значит, «киоскам на частных территориях быть».

«Сейчас необходимо, чтобы депутаты внесли в правила благоустройства соответствующие поправки. Нужно смотреть, какие новации подготовит рабочая группа под председательством министра Чибисова, — рассказала ФАН Екатерина Безгодова. — Сердцем чувствую, что не обойдется без «волюнтаризма» чиновников. Хотя, после ухода прежнего губернатора, «кошмарить» ларечников перестали, и мы реально ощутили некую оттепель в отношениях с представителями власти».

Что касается паспортов благоустройства, то хоть Безгодова и называет это элементом чрезмерной бюрократии, но соглашается с тем, что определенная логика в этом есть.

«И власть, и бизнес заинтересованы в системном подходе. В создании, например, единого реестра для такого вида предпринимательства. Нужно помнить и о ТСЖ, которые финансово мотивированы размещать НТО на своей земле. Вопросов в связи с внедрением этих паспортов будет немало. Кто создает? Сколько будет стоить? Каковы критерии? Что учитывать? Работы для профсоюза будет навалом», — уверена председатель терорганизации.

В свою очередь, Денис Галицкий называет эту ситуацию – позиционной войной. С одной стороны администрация города, которой решениями судом, в общем, «дали по рукам», и теперь она ищет другие инструменты давления, с другой предприниматели и ТСЖ, которые ссылаются на решения судов и требуют их исполнения.

«По сути, мэрия не говорит, что размещать НТО нельзя. Наоборот, они говорят можно, но если. И вот это если они пытаются сделать таким, чтобы его не возможно было выполнить. Это самая настоящая позиционная борьба. И она будет продолжаться. Опять будут суды, будут выигрыши и проигрыши, пересмотры и т.д.», — считает Денис Галицкий.

Новый законопроект должны рассмотреть в Законодательном собрании Пермского края в январе 2021 года. Вступить в силу он может 1 сентября следующего года.