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Глава Прикамья объявил 31 декабря выходным днем

Глава Прикамья объявил 31 декабря выходным днемПермь, 25 декабря. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников.

«Работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения», – уточнили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

Ранее инициативу объявить 31 декабря всероссийским выходным днем поддержал президент России Владимир Путин.

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