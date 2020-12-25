В Перми дольщики получили ключи от своих квартир спустя 8 лет ожидания

Пермь, 25 декабря. В пятницу Инспекция госстройнадзора Прикамья выдала заключение о соответствии всем строительным нормам и требованиям долгостроя по ул. Адмирала Макарова, 23. Застройщик вправе получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию и выдать 350 дольщикам ключи от их квартир.

Еще в 2009 году компания «ВекторСтройСервис» начала строительство дома. Люди должны были заехать в квартиры в 2012 году, но этого не произошло. Застройщик продолжал заключать договора долевого участия, одновременно регулярно продлевая разрешение на строительство. В 2018 году ИГСН добилась судебного запрета на привлечение компанией средств дольщиков.

«Уже летом 2020 года в регионе были утверждены дополнительные меры поддержки для достройки проблемных домов с помощью заемных средств. Однако «ВекторСтройСервис» данным механизмом пользоваться не стало, — пояснили ФАН в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. — Тогда в Федеральный Фонд защиты прав дольщиков край направил ходатайство об инициировании процедуры банкротства компании. Застройщик активизировался и завершил начатое 11 лет назад под контролем регионального министерства строительства».

В 2020 году в Перми введено в эксплуатацию четыре проблемных дома. В свои квартиры смогли въехать 689 человек. Федеральным Фондом защиты дольщиков приняты решения о восстановлении прав 1 334 дольщиков 24 долгостроев. Дольщики ЖК «Первый пермский микрорайон» и домов по ул. Цимлянская, 28, 30 уже получают компенсации.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Федеральный Фонд защиты дольщиков принял решение о выплате компенсаций участникам строительства ЖК «Первый пермский микрорайон».