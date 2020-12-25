В Прикамье одобрили строительство второго «Леруа Мерлен»

Пермь, 25 декабря. Инвестиционный проект компании «Ива-Инвест» по строительству в столице Прикамья второго гипермаркета «Леруа Мерлен» получил статус «приоритетный».

ТЦ возведут в м/р Ива. Инвестор вложит в реализацию проект почти миллиард рублей. Старт строительства запланирован уже на 2021 год, открыть гипермаркет рассчитывают в 2023 году.

«Здесь и транспортные развязки, и прилегающая социальная и инженерная инфраструктура. Все это должно появляться вокруг мест притяжения людей, в том числе торговых центров и гипермаркетов. Людям должно быть удобно жить рядом с такими торговыми «гигантами», – сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями компании «Леруа Мерлен»​.

Площадь магазина составит 16,8 тыс. кв. м. Около ТЦ организуют паркинг на 750 машиномест.​ Также девелопер построит разворотное кольцо по ул. Уинской, обеспечит в районе строительства реконструкцию городской системы ливневых стоков, канализации и системы водоснабжения. Все это компания сделает за свой счет.

Новый гипермаркет ​позволит создать​ более 200 рабочих мест и обеспечит дополнительные поступления налогов.​

«Несмотря на то, что почти все ритейл-компании в России свернули программу развития сети, мы видим для себя точки роста в Пермском крае, — отметил директор ООО «Ива-Инвест» Александр Бутов. — Выручка первого магазина говорят о необходимости строительства второго центра. К тому же выбранный земельный участок расположен на пересечении крупной городской развязки с высоким трафиком движения».​

Ранее в конце декабре 2017 года в Перми появился первый гипермаркет «Леруа Мерлен» на территории бывшего ипподрома в конце декабря 2017 года.