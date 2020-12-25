В Перми запустили «Фермерский Uber»

Пермь, 25 декабря. В столице Прикамья запущен онлайн-сервис, с помощью которого можно заказывать фермерские продукты, сообщила на своей странице в Facebook вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты региона Елена Гилязова.

Весь ассортимент продукции для заказа представлен на сайте permfermer.ru. Доставка заказов осуществляется по вторникам и пятницам. Кроме этого, в Перми работают два пункта выдачи на Пушкина, 50 в Гринклабе и на улице Юрша в магазине «Медовое раздолье».

В проекте «Фермерские продукты» пока участвуют 12 фермеров, но, по словам Елены Гилязовой, в ближайшее время количество увеличится до 30. Создание «фермерского Uber» поддержано краевым бюджетом, поэтому участие в нем для фермеров бесплатно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, объемы промышленного производства в Прикамье возвращаются к уровню 2019 года, несмотря на пандемию коронавируса.