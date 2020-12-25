В Перми врач помогал призывникам «косить» от армии и теперь заплатит 2 миллиона

Пермь, 25 декабря. Пермский врач-дерматовенеролог помогал призывникам уклоняться от службы в армии. С 2010 по 2020 годы он выдавал медицинские заключения-освобождения от призыва на срочную военную службу. Следствие выяснило, что документы содержали ложные сведения о наличии у молодых людей кожных заболеваний.

«Плата за оформление справок о поддельных болезнях варьировалась от 40 до 170 тысяч рублей. Чтобы добавить достоверности врач давал призывникам подробные инструкции о проведении конкретных физических воздействий на участках кожи перед посещением дерматологов. Он также подробно рассказывал призывникам о важных нюансах прохождения врачебной комиссии», — пояснили ФАН в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

В итоге с помощью советов врача и липовых справок шесть призывников «откосили» от армии. Они уже привлечены к уголовной ответственности. Дерматологу суд определил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц со штрафом в размере 100 тыс. рублей в качестве основного наказания и штрафом в размере 2 миллиона рублей в качестве дополнительного наказания.

Кроме этого, он не может в течение трех лет занимать должности, связанные с военно-врачебной комиссией и обследованием призывников. Наказание в виде лишения свободы назначили условно с испытательным сроком на три года.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача краевого центра медицинской профилактики Марины Друговой. Ее обвиняют в присвоении и растрате более 2 миллионов бюджетных средств.