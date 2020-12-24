Пермяки выйдут на «трезвую пробежку» 1 января

Пермь, 24 декабря. 1 января 2021 года любители отдыхать в новогодние праздники не за столон или у телевизора, а проводить время активно и с пользой для здоровья соберутся в Черняевском лесу на «трезвую пробежку».

Игорь Зорин – преподаватель матанализа на мехмате Пермского государственного национального исследовательского университета является одним из соорганизаторов «Трезвых пробежек», а также председателем «Союза борьбы за народную трезвость». По словам Зорина, первый пробег, который состоялся восемь лет назад и прошел на Комсомольском проспекте, собрал от четырех до пяти человек. Затем люди стали узнавать, подтягиваться и следующие три года пробежки стали не просто сезонными, а регулярными – раз в месяц. Причем, проходили они и в морозы, и в дожди, и в смог.

«Потом наступило другое время, в принципе. Пробежек в городе стало очень много. Все разные, под разными лозунгами, идеями. Масса организаторов. Бывает заявляешься в администрации, смотришь, а на это время уже поданы заявки в разных районах города. Никакой ревности нет. Пусть бегут. Мы только за», — сказал ФАН Игорь Зорин.

При этом называть Пермский край – физкультурным регионом мужчина не торопится. В пример приводит Китай, где недавно побывала его супруга и рассказала, что в Харбине, куда она ездила по обмену опытом, ежедневно на утреннюю зарядку выходят тысячи местных жителей. Хотя, Зорин соглашается с тем, что за последние годы число любителей бега в Перми выросло кратно.

Такого количества народа, как в Харбине, ожидать в Перми, конечно, не стоит, тем более в период пандемии и ограничений со стороны Роспотребнадзора. В краевом управлении ФАН пояснили, что по всем подобным мероприятиям регулярно выносятся рекомендации на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На самом деле, серьезных ограничений для проведения таких забегов нет. Есть Указ губернатора, от которого организаторы должны отталкиваться. Есть формальности – согласование с администрацией. Если все соблюдается, они молодцы. Нет, это нарушение. Все», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Ранее, 14 декабря Указом губернатора изменилось допустимое количество участников мероприятий на открытых пространствах. Теперь на них могут присутствовать 50 человек, а не 400, как раньше. При этом на каждые четыре квадратных метра площади должно быть не более одного человека.

Оксана Лебедева – постоянный участник разных забегов уже на протяжении 13 лет. В этом году хотела даже заявиться на полумарафон в рамках «Пермского международного марафона», но в сентябре у нее заболела мама. От участия пришлось отказаться. Оксана совершенно не согласна с тем, что Пермь нельзя называть физкультурным городом.

«Я не помню ни одного месяца, когда меня бы не пригласили на какой-нибудь забег или велозаезд. Пермь довольно протяженный город, в котором площадку то искать для такого мероприятия не надо. Сделали хорошую набережную, есть Черняевский лес, администрация всегда идет на встречу, когда заявляешься на пробег в центре города. То что в Китае тысячи выходят, так они веками там выходят на эту зарядку. Дайте время. Очевидно, что людям нравится», — уверена Лебедева.

При этом Оксана говорит, что и название акции может либо притянуть народ, либо наоборот оттолкнуть. Для девушки участие, например, в «Трезвом забеге», несмотря на преследуемые цели, «не очень красиво и эстетично», а вот «за спасение малых рек» вполне подойдет.

Игорь Зорин, в свою очередь, говорит, что действительно целью пробега является именно популяризация жизни без алкоголя.

«Увеличение различных забегов – только плюс, бесспорно. Но есть масса примеров, когда пробегут, потом идут пиво пить. Ну, зачем это. Просто показать, вот я пробежал, вот я молодец. Это не одно и то же. Наверное, поэтому у нас пока и не такие массовые забеги, как хотелось бы. Но мы к этому, надеюсь, придем», — сказал в завершении Зорин.

Стартуют участники «Трезвой пробежки» в первый день 2021 года в 14:00 от Поликлиники №2 на шоссе Космонавтов.