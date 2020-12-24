В пермском аэропорту гостей теперь встречает белый рояль и джаз

Пермь, 24 декабря. С завтрашнего дня и до Рождества Христова посетителей и пассажиров «Международного аэропорта Пермь» будут встречать студенты и преподаватели Пермского музыкального колледжа. Здесь под аккомпанемент белого рояля, специально доставленного сюда из краевой филармонии, зазвучит классическая и джазовая музыка.

В агентстве по туризму и молодежной политике Прикамья ФАН рассказали, что в этом году преподаватели Анна Гостева, Денис и Максим Соны исполнят для пермяков и гостей региона популярные композиции, мелодии из кинофильмов, ностальгические песни отечественной и зарубежной эстрады. Их ученики «наполнят пространство аэропорта» звуками флейты, скрипки и фортепиано.

Впервые такая музыкальная акция прошла в аэропорту в 2018 году в честь открытия Дягилевского фестиваля. В итоге, после всеобщего одобрения, мероприятие стал традиционным.