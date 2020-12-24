Кадровые перестановки продолжаются в правительстве Пермского края

Пермь, 24 декабря. Министр информационного развития и связи Прикамья Игорь Никитин покидает свой пост. С 28 декабря эту должность с приставкой и.о. займет Андрей Хорошев – нынешний заместитель министра.

Накануне стало известно, что бывший главврач Пермской скорой помощи Глеб Таранов вернулся в региональный Минздрав. Он назначен руководителем пермского медицинского информационно-аналитического центра (ПМИАЦ).

22 декабря экс-глава Перми Дмитрий Самойлов приступил к работе в должности зампреда краевого правительства Пермского края. Он будет курировать вопросы образования, культуры и спорта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 24 декабря ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» возглавил бывший руководитель УКС республики Башкирия Халим Шайбаков – «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и «Почетный строитель Российской Федерации».