Муниципалитеты Прикамья могут потерять до полумиллиарда рублей

Пермь, 24 декабря. Действующая в Пермском крае стоимость патентов установлена в 2015 году. По большинству видов деятельности она является одной из самых низких в РФ.

На заседании оперативного штаба министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин рассказал, что изменения патентной системы налогообложения в федеральном законодательстве могут привести к крупным финансовым потерям в муниципальных бюджетах региона.

«С 1 января 2021 года федеральным законодательством разрешается предоставлять предпринимателям право уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов, уплаченных за себя и наемных сотрудников. При действующей стоимости, данная инициатива может повлечь сокращение поступлений в местные бюджеты вплоть до нуля», — пояснил Соснин.

Ориентировочная сумма ущерба может достигнуть почти 500 миллионов рублей.